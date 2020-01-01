"Дружина зрадила чоловікові з Усиком": з'явилося повне відео "пригод" нашого боксера

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) взяв участь в новорічному випуску "Квартал 95", де зіграв коханця Олена Кравець.

За сценарієм "чоловік" Кравець, якого грає Євген Кошовий, несподівано приїжджає із заробітків з Польщі та застає пару в ліжку.

Олена пропонує "чоловіку" розібратися, але той різко змінює тон, коли бачить, хто сховався під ковдрою. Усик всіляко уникає конфлікту і заявляє, що безкоштовно людей не б'є.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний випуск цього номера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекерські контори різко змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Якщо Усик проведе бій проти Чісори 7 березня, і цей поєдинок буде значущим в суперважкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися призначений на наступне півріччя.

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