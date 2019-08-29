Довів до смерті: на бій Ломаченко — Кемпбелл призначили скандального рефері

Став відомий рефері титульного поєдинку між українським чемпіоном світу WBA, WBO у легкій вазі Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом, який відбудеться 31 серпня.

Василь Ломаченко — Люк Кемпбелл boxingscene.com

Як повідомляє Boxing Scenе, бій буде судити шотландський рефері Віктор Лафлін, який раніше жодного разу не працював на поєдинках Ломаченка або Кемпбелла.

Якщо ж доведеться визначати переможця за очками, то вердикт виноситимуть Омар Мінтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) і Жан-Роберт Лайн (Монако/Франція).

Щодо шотландця Лафліна, то три роки тому він став одним із дійових осіб історії зі смертельними наслідками.

Віктор Лафлін (у центрі)

29 вересня 2016 року в Глазго відбувся поєдинок між двома британськими боксерами Майком Тоуеллом і Дейлі Евансом, на якому працював Лафлін.

Починаючи з першого раунду Тоуелл отримував удари в голову від опонента. Він двічі побував у жорстких нокдаунах, нарешті в п'ятому раунді рефері вирішив зупинити побиття. Тоуелла, у якого до цього в кар'єрі не було жодної поразки, винесли на носилках з рингу. Наступного дня, 30 вересня, він помер від крововиливу в мозок.

Того ж року Лафлін працював на поєдинку Кріса Юбенка з Ніком Блеквеллом, де другого били протягом десяти раундів. Блеквелл відбивався і боровся, але в 10-му раунді знепритомнів, був на ношах доставлений до лікарні, де знімок голови показав невеликий крововилив. Лікарі ввели його в кому і прооперували. На відміну від Тоуелла, він вижив.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Кемпбелл пройде в Лондоні у суботу, 31 серпня. На кону будуть титули WBA і WBO, якими володіє Василь, а також вакантний пояс за версією WBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний боксер Майк Тайсон дав прогноз на бій Ломаченка.

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