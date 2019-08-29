Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Довів до смерті: на бій Ломаченко — Кемпбелл призначили скандального рефері

3.5т Читати матеріал російською

Став відомий рефері титульного поєдинку між українським чемпіоном світу WBA, WBO у легкій вазі Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом, який відбудеться 31 серпня.

Василь Ломаченко — Люк Кемпбелл

Василь Ломаченко — Люк Кемпбелл

boxingscene.com

Як повідомляє Boxing Scenе, бій буде судити шотландський рефері Віктор Лафлін, який раніше жодного разу не працював на поєдинках Ломаченка або Кемпбелла.

Якщо ж доведеться визначати переможця за очками, то вердикт виноситимуть Омар Мінтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) і Жан-Роберт Лайн (Монако/Франція).

Щодо шотландця Лафліна, то три роки тому він став одним із дійових осіб історії зі смертельними наслідками.

Віктор Лафлін (у центрі)

Віктор Лафлін (у центрі)

29 вересня 2016 року в Глазго відбувся поєдинок між двома британськими боксерами Майком Тоуеллом і Дейлі Евансом, на якому працював Лафлін.

Починаючи з першого раунду Тоуелл отримував удари в голову від опонента. Він двічі побував у жорстких нокдаунах, нарешті в п'ятому раунді рефері вирішив зупинити побиття. Тоуелла, у якого до цього в кар'єрі не було жодної поразки, винесли на носилках з рингу. Наступного дня, 30 вересня, він помер від крововиливу в мозок.

Того ж року Лафлін працював на поєдинку Кріса Юбенка з Ніком Блеквеллом, де другого били протягом десяти раундів. Блеквелл відбивався і боровся, але в 10-му раунді знепритомнів, був на ношах доставлений до лікарні, де знімок голови показав невеликий крововилив. Лікарі ввели його в кому і прооперували. На відміну від Тоуелла, він вижив.

Новини
Рефері — маніяк: на турнірі ММА суддя дозволив забити бійця до напівсмерті

Нагадаємо, бій Ломаченко — Кемпбелл пройде в Лондоні у суботу, 31 серпня. На кону будуть титули WBA і WBO, якими володіє Василь, а також вакантний пояс за версією WBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний боксер Майк Тайсон дав прогноз на бій Ломаченка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...