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17 лютого • оновлено в 13:25
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Довічно: в Росії винесли вердикт відомому боксеру, що попався з кокаїном

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Російський боксер-любитель Георгій Кушіташвілі, заарештований за підозрою в побитті співробітника Росгвардіі і в зберіганні наркотиків, довічно усунений від виступів за збірну Росії.

Як інформує TACC, таке рішення ухвалила Федерація боксу Росії, яка буде клопотати перед судом про зміну запобіжного заходу для спортсмена, "щоб його віддали їй на виховання".

Георгій Кушіташвілі

Георгій Кушіташвілі

gazeta.ru

Нагадаємо, що Кушіташвілі і його приятель Овік Оганисян були затримані Росгвардією вночі 2 лютого в Москві за підозрою в зберіганні наркотиків. Під час затримання Кушіташвілі вдарив одного зі співробітників. Пізніше у нього під час обшуку вилучили 0,61 г кокаїну, що кваліфікується як значний розмір. Пізніше стали відомі результати медичного огляду Кушіташвілі, що свідчать про вживання ним кокаїну.

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Відносно Кушіташвілі порушено справу за статтею за напад на співробітника Росгвардіі, яка є тяжкою. Термін покарання за неї досягає 10 років позбавлення волі. Також спортсмену інкримінують статтю 228 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів). Оганисян проходить у справі як свідок.

Також Федерація боксу повідомила про те, що перевірить всіх спортсменів збірної на вживання наркотиків. В даний час збірна Росії готується до відбіркового турніру на Олімпіаду-2020 року, який пройде в Лондоні з 13-го по 23 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний боєць MMA Бен Фодор був заарештований за звинуваченням у продажу декількох видів наркотиків.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Росія
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