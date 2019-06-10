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"Довбаний турнір!" Промоутер Гвоздика виступив із різкою заявою

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Промоутер українця Олександра Гвоздика Боб Арум не дозволить своєму підопічному брати участь у Всесвітньій боксерській суперсерії.

Компанія Top Rank, якою керує Арум, має контракти з трьома чемпіонами напівважкої ваги і не зацікавлена в проведенні такого турніру.

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Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

Top Rank

"Нам не потрібен турнір. У нас достатньо хороших напівважів, щоб проводити відмінні бої без суперсерії. Ми нікому не віддаємо наших бійців, щоб вони билися на іншій платформі в якомусь довбаному турнірі. Раді укласти угоду для бійця з трансляцією на іншій платформі, це нормально. Зараз думаємо над матчами для наших напівважів восени", – сказав Арум в інтерв'ю Boxing Talk.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон Сергій Ковальов розповів про переговори щодо організації суперсерії в напівважкій вазі, яка змогла б визначити абсолютного чемпіона світу в дивізіоні.

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Тема
WBSS
Особи
Олександр ГвоздикБоб Арум
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