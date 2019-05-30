Досвідченого українського супертяжа побив боксер-дебютант: опубліковано відео

Український суперважковаговик Максим Педюра (14-14-1, 12 КО) програв кубинцеві Ленье Перо (1-0, 1 KO). Бій на вечорі боксу в Німеччині завершився нокаутом у першому ж раунді.

26-річний Перо з перших секунд захопив ініціативу і раз по раз приголомшував 41-річного українця потужними аперкотами. В кінці першого раунду кубинський дебютант провів кілька атак, відправивши нашого співвітчизника на настил рингу.

Педюра зміг піднятися, але незабаром знову опинився на канвасі. Рефері прийняв рішення припинити побиття.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський чемпіон світу IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (14-0, 14 KO) побив американця боснійського походження Радівойе Калайджіча (24-2, 17 КО).

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