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Досвідченого українського супертяжа побив боксер-дебютант: опубліковано відео

6.9тЧитати матеріал російською

Український суперважковаговик Максим Педюра (14-14-1, 12 КО) програв кубинцеві Ленье Перо (1-0, 1 KO). Бій на вечорі боксу в Німеччині завершився нокаутом у першому ж раунді.

26-річний Перо з перших секунд захопив ініціативу і раз по раз приголомшував 41-річного українця потужними аперкотами. В кінці першого раунду кубинський дебютант провів кілька атак, відправивши нашого співвітчизника на настил рингу.

Педюра зміг піднятися, але незабаром знову опинився на канвасі. Рефері прийняв рішення припинити побиття.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський чемпіон світу IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (14-0, 14 KO) побив американця боснійського походження Радівойе Калайджіча (24-2, 17 КО).

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Німеччина
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