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23 квітня • оновлено в 16:39
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"Доставляв купу проблем": Гассієв згадав спаринги з "нудним" Володимиром Кличком

1.9т
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Колишній чемпіон світу російський боксер Мурат Гассієв розповів, що "нудний джеб" українця Володимира Кличка доставляв йому безліч проблем під час спарингів.

"Так, з Володимиром Кличком теж спарингував. Ці спаринги були в Маямі. Це був 2014-2015 рік. Ми поїхали в Маямі і тиждень спарингували. Дуже важко було з ним боксувати. Як кажуть, його "нудний джеб"... так от він мені доставляв купу проблем. Мені було дуже проблематично з ним впоратися", – цитує боксера видання vRinge.

Володимир Кличко і Мурат Гассиев

Володимир Кличко і Мурат Гассиев

XSPORT.ua

Відзначимо, що останній бій Гассієва відбувся 21 липня 2018 року проти Олександра Усика, після чого росіянин перейшов у суперважкий дивізіон. Його дебют в новій ваговій категорії запланований на 27 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зробили нову заяву про реванш між Усиком і Гассієвим.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Усик Володимир Кличко Мурат Гассієв
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