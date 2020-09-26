Дортікос – Бріедіс: де дивитися фінал Всесвітньої суперсерії боксу

26 вересня в Мюнхені пройде фінал другого сезону Всесвітньої суперсерії боксу, де "діамантовий" чемпіон WBC в першій важкій вазі Майріс Бріедіс (26-1, 19 КО) проведе бій з чемпіоном світу IBF Юніером Дортікосом (24-1, 22 КО).

На кону дуелі буде титул кубинця, пояс журналу The Ring і Кубок Мухаммеда Алі. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал XSPORT. Початок – о 22:00.

Бій Бріедіс і Дортікос спочатку повинен був пройти 21 березня, а потім 16 травня, але пандемія коронавiрусу порушила всі плани.

Саме латиш і кубинець є найсильнішими боксерами дивізіону після того як його покинули Олександр Усик і Мурат Гассiєв. Але, навіть зараз вагова категорія виглядає перспективніше, ніж ціле десятиліття до першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії, коли навіть боксери рівня Дениса Лебедєва і Марко Хука володіли чемпіонськими поясами.

У Бріедіса після поразки Усіку були неоднозначні і дивні поєдинки. Особливо, гучним виявилася перемога над Кшиштофом Гловацьки, де латиш переміг після заборонених ударів. Якщо чесно, то складно зрозуміти, чому навіть після відеоповторів, латишеві залишили перемогу.

Дортікос після фіаско в бою з Гассiєвим провів два бої, в яких завдав поразки міцним Матеушу Мастернаку і Ендрю Табіті.

Відзначимо, що нокаут від Дортікоса в бою з Табіті названий кращим за рiк за версією авторитетного порталу Boxingscene.com.