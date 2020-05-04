Відомий український боксер Іван Редкач звернувся з вимогою до президента промоушна K2 Ukraine Олександра Красюка, закликавши вигнати з країни тренера Олександра Усика Сергія Лапіна.

"Доброго ранку, Саша! Скажи, будь ласка, як ти міг допустити сепаратиста в команду Саші Усика? Він же як маріонетка – і нашим, і вашим. Де треба, він – українець, де потрібно – росіянин. При цьому він тягне прикол і обзиває "шкапою" або "тупим" самого Віталія Володимировича Кличка – легенду світового боксу, ікону боксу і чинного мера Києва! Зроби все, щоб цей психолог-тренер залишив територію України", – написав Редкач у себе на сторінці в Facebook.

Сергій Лапін і Олександр Усик Instagram Сергія Лапіна

Нагадаємо, що раніше Іван опублікував відео, на якому Сергій Лапін бере участь у чемпіонаті Росії з боксу, що є можливим лише за наявності паспорта РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня Редкач заявив, що у Лапіна-молодшого є російський паспорт. У відповідь Сергій продемонстрував свій український паспорт, заявив, що у Редкача "давно проблеми з головою" і розповів, як Іван переслідував команду Усика в США.

Через декілька днів з'явився новий доказ російського громадянства тренера Усика.

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