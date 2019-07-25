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Допінг-скандал: реванш Джошуа — Руїс під загрозою зриву

11.4т Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїс заявив у Твіттері, що категорично відмовляється проводити бій-реванш із Ентоні Джошуа на території Великобританії.

Приводом для резонансної заяви стала новина про провалену допінг-пробу британського суперважа Ділліана Уайта, яка загрожує англійцю тривалою дискваліфікацією.

Енді Руїс-молодший

Енді Руїс-молодший

Reuters

Увечері 24 липня Руїс-молодший розмістив твіт, у якому написав: "Я не буду їхати до Великобританії для реваншу". Водночас він прикріпив новину про допінг Уайта.

Щоправда, наступного ранку мексиканець трохи збавив оберти. Його наступне послання було не таким різким: "Мені подобається, з яким азартом всі обговорюють бокс у Твіттері. Я ціную людей, які можуть сперечатися, не ображаючи інших, і цим людям я завжди відповідаю. Всім любов. Де б не відбувся поєдинок — у Великобританії або США, це буде ще одне грандіозне протистояння".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Енді Руїс-молодший
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