Допінг-скандал: реванш Джошуа — Руїс під загрозою зриву

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїс заявив у Твіттері, що категорично відмовляється проводити бій-реванш із Ентоні Джошуа на території Великобританії.
Приводом для резонансної заяви стала новина про провалену допінг-пробу британського суперважа Ділліана Уайта, яка загрожує англійцю тривалою дискваліфікацією.
Енді Руїс-молодший
Reuters
Увечері 24 липня Руїс-молодший розмістив твіт, у якому написав: "Я не буду їхати до Великобританії для реваншу". Водночас він прикріпив новину про допінг Уайта.
I 'm not going to the UK for the rematch #issasetup https://t.co/ahbMJkPWxi- AndyRuizjr (@ Andy_destroyer1) 24 липня 2019 р
Щоправда, наступного ранку мексиканець трохи збавив оберти. Його наступне послання було не таким різким: "Мені подобається, з яким азартом всі обговорюють бокс у Твіттері. Я ціную людей, які можуть сперечатися, не ображаючи інших, і цим людям я завжди відповідаю. Всім любов. Де б не відбувся поєдинок — у Великобританії або США, це буде ще одне грандіозне протистояння".
I love everyone's passion for boxing on twitter. I appreciate the people who can argue without insulting those are the people I will always reply to. It's all love. 🥊🇲🇽🇺🇸🇬🇧 wether the fight happens in the UK or the USA it will be another epic fight. Night 🌙- AndyRuizjr (@ Andy_destroyer1) 25 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Енді Руїс-молодший сенсаційно здобув перемогу над Ентоні Джошуа в Нью-Йорку на культовій арені Madison Square Garden.
Команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш із мексиканцем.
Повторний поєдинок виявився під загрозою зриву через скандальні заяви Руїса-молодшого.
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