Не відбудеться: з'явилася офіційна інформація про бій Ломаченка

Промоутер Люка Кемпбелла Едді Хірн заявив, що бій із чемпіоном WBA і WBO у легкій вазі Василем Ломаченком не відбудеться у Великобританії, як планувалося спочатку.

Василь Ломаченко, Боб Арум (у центрі) та Едді Хірн

"Нам не вдалося домовитися з Top Rank щодо фінансових питань. На п'ятницю призначено торги. Бій, найімовірніше, відбудеться у США", – наводить офіційну заяву Хірна Telegram-канал Ломаченка.

Бій Василь Ломаченко - Люк Кемпбелл за вакантний пояс WBC запланований на 31 серпня. Також на кону поєдинку стоятимуть чемпіонські пояси, які належать українцеві.

Раніше Теофімо Лопес застеріг Ломаченка, щоб той не чекав легкого бою з Кемпбеллом. Через деякий час батько і тренер Теофімо брудно наїхав на українця, обклавши його матами.

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