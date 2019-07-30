Домагався в літаку: найкращий боксер Росії потрапив у новий скандал

Чемпіон світу з боксу за версією WBO в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов став фігурантом скандалу в літаку, який здійснював рейс з Форт-Лодердейла (США) в Лос-Анджелес.

Як повідомляє The Athletic, перед зльотом одна з пасажирок поскаржилася персоналу авіакомпанії на Ковальова, який сидів поруч. За її словами, попутник хапав її за руки, намагався цілувати і навіть кидав у неї грошима. Зі сльозами на очах жінка заявила, що не відчуває себе в безпеці, через що Ковальова зняли з рейсу.

Сергій Ковальов ringside24.com

За даними джерела, росіянину пощастило: поліцію не викликали, розслідування інциденту не буде.

Нагадаємо, це не перший скандал Ковальова та осіб протилежної статі. У січні цього року колишня дівчина росіянина звинуватила його в побитті, але не змогла притягнути його до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Ковальов назвав винного в смерті відомого російського боксера Максима Дадашева.

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