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15 лютого • оновлено в 12:30
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"Докопуєтеся?" Кличко відповів на запитання про камбек

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Легендарний Володимир Кличко заявив, що не будує планів щодо свого повернення на професійний ринг.

Водночас колишній чемпіон світу в суперважкій вазі не виключає того, що відновить свою кар'єру.

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"Чи повернуся я? Ви до мене докопуєтеся? Кожен мене питає: "Коли ти повернешся? Коли ти повернешся?" – Якщо я повернуся, то зроблю це не для того, щоб вирубати когось. Я повернуся, щоб побити рекорд. Я справді це сказав?! Ще раз: немає жодних планів повертатися. Я зайнятий своїм життям і всім іншим, тому подивимося, що буде", – наводить слова Кличка The National.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко натякнув на своє повернення на ринг, заявивши про готовність провести матч-реванш із Тайсоном Ф'юрі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Володимир Кличко
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