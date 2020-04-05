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5 квітня • оновлено в 10:04
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Дочка Мейвезера Іянна арештована за збройний напад

2.5т
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Дочка знаменитого американського боксера Флойда Мейвезера Іянна арештована. Дівчина звинувачується в нападі із застосуванням холодної зброї, повідомляє TMZ.

Іянна Мейвезер

Іянна Мейвезер

У 19-річної дочки американця стався конфлікт з дівчиною, яку вона застала зі своїм хлопцем репером NBA Youngboy в його будинку.

Побачивши поруч з ним іншу, Іянна представилася дівчиною репера і попросила суперницю покинути приміщення.

Між дівчатами почався конфлікт. В результаті в руках Іянни виявилися ножі, з якими вона накинулася на незнайомку.

Стверджується, що дочка Мейвезера завдала потерпілій два удари. На даний момент жертва знаходиться в лікарні і про її стан нічого невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня колишню дружину Флойда Мейвезера Джозі Харріс знайшли мертвою в її автомобілі.

18 березня дядько Флойда Мейвезера Роджер, який був одним з найвідоміших тренерів в історії боксу, помер у віці 58 років.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Флойд Мейвезер
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