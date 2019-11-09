"Добре рухається": Руїс оцінив свій бій з Усиком

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій Енді Руїс (32-1, 21 КО) оцінив свій потенційний бій з українцем Олександром Усиком.

Енді Руїс

"Йому все ще потрібно багато чого покращувати, виступаючи в супертяжах. Наш дивізіон сильно відрізняється від важкої ваги. Він добре виглядав в своєму крайньому бою. Він добре приймав удари. Але я вважаю Усика дуже хорошим бійцем, дуже вмілим бійцем. Він лівша, добре рухається по рингу. Бій з ним може бути складним для багатьох бійців. Мені здається, він обов'язковий претендент на титул WBO. Я нікого не боюся. Я тут, щоб битися з кращими, тому що я бачу, що ми залишимося кращими. Бій проти Усика також буде хорошим поєдинком", - цитує Усика vringe.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн зізнався, що хоче в лютому організувати бій Чісора - Усик

13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

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