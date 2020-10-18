Для чого мені реванш із Ломаченком? Він це з'їсть і перетравить, – Лопес

Максим Іншаков Бокс 16:37, 18.10.2020 Оновлено: 16:54, 18.10.2020

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) відмовився розглядати можливість реваншу з українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

23-річний уродженець Гондурасу впевнений, що якщо вони знову поб'ються, відбудеться те ж саме. Й опція реваншу була в контракті не прописана не випадково.

"Тепер я можу говорити своє лайно. У силу певних причин вони не надали мені опцію реваншу. Вони дали мені контракт, в якому чітко йшлося: "Якщо ти програєш, то проводитимеш такі поєдинки". Вони думали, що я програю. Тепер він це з'їсть і перетравить. Ми зробили переворот. Прийшов час рухатися далі. Ось і все", – сказав Лопес на пресконференції, текст якої наводить tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко – Лопес відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден із рішенням суддів.

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