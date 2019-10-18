Дивитися онлайн Гвоздик – Бетербієв: пряма трансляція чемпіонського супербою

Український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик у п'ятницю, 18 жовтня, проведе перший у кар'єрі об'єднувальний поєдинок.
Наш володар пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) на арені Liacouras Center у Філадельфії битиметься з російським чемпіоном за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Артуром Бетербієвим.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв. Орієнтовний початок – у суботу, 19 жовтня, о 05:00 ранку за київським і московським часом.
ПРОМО БОЮ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ
ДЕ ДИВИТИСЯ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ
В Україні поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу "Інтер". Показ зустрічі буде супроводжувати передача "Великий бокс", в якій експерти і журналісти обговорять поеінок.
У Росії пряму трансляцію з Філадельфії проведе федеральний Перший канал.
Крім того, у США вечір боксу покаже телегігант ESPN.
Гвоздик – Бетербієв
ПРОГНОЗ НА ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ
Фаворитом бою з незначною перевагою вважається український чемпіон. Ставки на перемогу Гвоздика приймаються з коефіцієнтом 1,73.
Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх Бетербієва досягають рівня 2,10.
ГОНОРАРИ БОЮ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ
Відомо, що український чемпіон отримає рекордний гонорар у кар'єрі. Гвоздику виплатять за поєдинок гарантовані 1,5 мільйона доларів.
При цьому точний гонорар російського боксера не називався.
СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ
Олександр Гвоздик, чемпіон WBC:
– Мої завдання? Хочу стати абсолютним чемпіоном. І хочу битися з кращими з кращих, тобто з тими, з ким хочуть мене бачити на ринзі вболівальники. А з цим часто проблеми. Не хочу загадувати наперед. У майбутньому все можливо, але поки що мені належить провести бій із Бетербієвим. А далі можливо все, навіть зміна дивізіону. Але зараз мені точно не до цього.
Гвоздик – Бетербієв
Артур Бетербієв, чемпіон IBF:
– Так, перемагав Гвоздика в любителях. Не пам'ятаю точно. По-моєму, впорався за два раунди. Наскільки пам'ятаю, Гвоздик говорив, що я зламав йому ніс. Але я точно не знаю. Це з його слів. Думаю, він змінився. Я точно змінився. Всі змінюються. Навіть зовні. Навіть зачіска. Підготовку почав в Росії. Не планував, збирався просто відпочити. Але вирішив, що хочу залишатися активним.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик відмовився обговорювати військову агресію Росії по відношенню до України напередодні бою з Артуром Бетербієвим.
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