Дістав карантин в Україні і весь маразм, що з ним пов'язаний, – боксер Редкач

Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1 18 КО) незадоволений рішенням уряду України заборонити в'їзд іноземцям до 28 вересня.

За словами спортсмена, ця заборона призведе до погіршення і без того складної економічної ситуації.

"Налагодити обладнання, яке можуть налагодити тільки постачальники? Орендувати житло? Працювати і платити податки? Просто поїсти в ресторанах? Орендувати або купити автомобіль? Ні, звичайно. Навіть на тлі того, що епідеміологічна ситуація майже у всіх країнах набагато краща, ніж в Україні, і загрози ці люди не становлять, тим більше після тесту на COVID-19", – написав Редкач у себе в Instagram.

Іван Редкач не стримав емоцій, коментуючи карантин Instagram Івана Редкача

Боксер упевнений, що всі, кому потрібно, і так потраплять в Україну, але за хабар на митниці.

"Може, для цього все і зроблено?! Жодної іншої причини проводити таке рішення я особисто не бачу! Дістав уже карантин, весь маразм, що з ним пов'язаний, і великі економісти і вірусологи з українського кабміну!" – не стримався Редкач.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Станом на ранок середи, 26 серпня, в Україні офіційно підтверджено 110 085 випадків коронавiрусної інфекції. З них 1670 виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло вже 2354 особи (+36 за добу), а 53 454 пацієнти (+584) повністю побороли хворобу.

У світі ж кількість хворих на коронавірус перевищила 24 млн осіб. Тільки за минулу добу було виявлено 240 тис. нових інфікованих.

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