"Дика справа": бій екс-суперників Усика в півфіналі WBSS обернувся грандіозним скандалом

Перемога латвійця Майріса Брієдіс над поляком Кшиштофом Гловацьки у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) обернулася грандіозним скандалом.
У другому раунді американський рефері Роберт Бьорд припустився ряда помилок, які вплинули на хід поєдинку. Так він не став дискваліфікувати Брієдіса за ударом ліктем в голову суперника після зупинки бою. А потім не почув гонг про закінчення другого раунду і зафіксував нокдаун польського боксера.
Бріедіс – Гловацький
skaties.lv
Ці рішення рефері розлютили фахівців. Так американський екс-чемпіон світу Калеб Труакс закликав анулювати результат поєдинку. "Брієдіс зізнався, що вдарив Гловацьки ліктем в щелепу. Він також сказав, що чув гонг, але не переставав бити. Якщо цього недостатньо, щоб визнати бій таким, щоне відбувся, я не знаю, чого тоді досить для цього", – наводить його слова Sport.pl.
У свою чергу американський журналіст Вілл Еско спрогнозував безліч обговорень поєдинку. "Мені важко пояснити це безумство... Чекайте хвилі протестів, в тому числі офіційних", – підкреслив він.
А авторитетний портал Boxingscene.com повідомив про те, що сторона Гловацьки вже оформила протест. "Суддя себе повністю дискредитував. Дика справа", – відзначили експерти видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому півфіналі другого сезону WBSS кубинець Юніер Дортікос побив американця Ендрю Табіті і завоював пояс Олександра Усика.
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