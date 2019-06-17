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"Дика справа": бій екс-суперників Усика в півфіналі WBSS обернувся грандіозним скандалом

9.7тЧитати матеріал російською

Перемога латвійця Майріса Брієдіс над поляком Кшиштофом Гловацьки у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) обернулася грандіозним скандалом.

У другому раунді американський рефері Роберт Бьорд припустився ряда помилок, які вплинули на хід поєдинку. Так він не став дискваліфікувати Брієдіса за ударом ліктем в голову суперника після зупинки бою. А потім не почув гонг про закінчення другого раунду і зафіксував нокдаун польського боксера.

Бріедіс – Гловацький

Бріедіс – Гловацький

skaties.lv

Ці рішення рефері розлютили фахівців. Так американський екс-чемпіон світу Калеб Труакс закликав анулювати результат поєдинку. "Брієдіс зізнався, що вдарив Гловацьки ліктем в щелепу. Він також сказав, що чув гонг, але не переставав бити. Якщо цього недостатньо, щоб визнати бій таким, щоне відбувся, я не знаю, чого тоді досить для цього", – наводить його слова Sport.pl.

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У свою чергу американський журналіст Вілл Еско спрогнозував безліч обговорень поєдинку. "Мені важко пояснити це безумство... Чекайте хвилі протестів, в тому числі офіційних", – підкреслив він.

А авторитетний портал Boxingscene.com повідомив про те, що сторона Гловацьки вже оформила протест. "Суддя себе повністю дискредитував. Дика справа", – відзначили експерти видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому півфіналі другого сезону WBSS кубинець Юніер Дортікос побив американця Ендрю Табіті і завоював пояс Олександра Усика.

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Тема
WBSS
Особи
Кшиштоф ГловацькийМайріс Бріедіс
Місце
ЛатвіяРига
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