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30 грудня • оновлено в 18:23
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"Дійна корова": американський чемпіон кинув виклик Ломаченку

1.1т
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Американський боксер Джервонта Девіс, який переміг Юріоркіса Гамбоа в поєдинку за пояс WBA в легкій вазі, вважає себе готовим до бою з абсолютним чемпіоном у цій категорії Василем Ломаченком.

"Я не вважаю, що хтось вищий за мене в цій категорії. Я – дійна корова. Я встановлюю рекорди. Я змушую людей займати свої місця на арені. Я готовий до будь-якого суперника", – заявив Девіс в інтерв'ю BoxingScene.

Джервонта Девіс і Василь Ломаченко

Джервонта Девіс і Василь Ломаченко

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Американець впевнений, що Ломаченко теж хоче бою з ним, оскільки є не наймолодшим боксером.

"Він вже у тому віці, коли потрібно намагатися провести якомога більше статусних боїв за короткий проміжок часу. Мені всього 25, тому наші шляхи відрізняються, у мене все ще попереду", – додав Девіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, драматичний бій Володимира Кличка й Ентоні Джошуа названий найкращим поєдинком десятиліття.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

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Тема
WBA
Особи
Василь Ломаченко Джервонта Девiс
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