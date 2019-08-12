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"Деякий стрес": Усик не підписав контракт на дебют в хевівейті

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Українець Олександр Усик все ще не підписав контракт на дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Карлоса Такама з Камеруну.

За словами промоутера нашого співвітчизника Олександра Красюка, суперник ексчемпіона світу після зриву бою 25 травня роздумував над необхідністю виходити на ринг з Усиком.

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"У Карлоса Такама був контракт з Matchroom Boxing, який закінчився. І, звичайно, для будь-якого боксера скасування бою та перенесення його – це деякий стрес, з яким потрібно боротися. Потім Такам кілька тижнів подумав, зв'язався з Едді Хірном і сказав, що готовий восени зустрітися з Олександром Усиком. Все йде своєю чергою, дасть Бог, ніхто не травмується і бій відбудеться в намічений час. За непідтвердженою інформацією він відбудеться в середині жовтня в Чикаго. Чому ми говоримо, що за непідтвердженою? Тому що, ми ще не маємо підписаних контрактів, з моменту, коли ми їх отримаємо, то зможемо офіційно оголосити про цей поєдинок", – сказав Красюк в інтерв'ю LuckyPunch.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація боксу України оголосила бойкот чемпіонату світу 2019 року, який пройде у вересні в Росії.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр Усик Олександр Красюк Карлос Такам
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