Девід Хей сказав, чого не розуміє Усик у супертяжах

Менеджер британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) Девід Хей вважає, що українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) не усвідомлює всіх ризиків виступу у суперважкому дивізіоні.

Хей відзначив, що, якщо дивитися суто на статистику Усика, то у нього немає жодної поразки, а у Чісори їх дев'ять.

"Однак Усик не розуміє, що суперважка вага відрізняється від усіх інших дивізіонів у боксі. Тут все вирішують габарити, маса й один удар. Запитайте у Повєткіна. Потрібен лише один удар, щоб перевернути все з ніг на голову. В хевівейті усе висить у повітрі", – сказав Хей в інтерв'ю SkySport..

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку поєдинок між боксерами мав відбутися 23 травня в Лондоні, але його перенесли через пандемію коронавiрусу. Зараз протистояння між українцем і британцем заплановано на 31 жовтня.

Промоутер Едді Хірн розповів про велику проблему з боєм Усика і Чісори, яка може змусити їх піти на зниження гонорарів або перенесення поєдинку на пізніший термін.