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1 листопада • оновлено в 22:05
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Десятки мільйонів: названо фантастичні гонорари бою Канело – Ковальов

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Російський напівважковаговик Сергій Ковальов заробить рекордний гонорар у кар'єрі, вийшовши на ринг проти суперзірки світового боксу Сауля Альвареса.

Поєдинок Крашера та Канело відбудеться у суботу, 2 листопада, в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов. Орієнтовний початок – о 5:30 ранку за київським і о 6:30 ранку за московським часом неділі, 3 листопада.

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Канело – Ковальов: названо фаворита бою року

Сауль Альварес

Сауль Альварес

Як повідомляє The Athletics, російський чемпіон Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі заробить за поєдинок проти мексиканця мінімум 12 мільйонів доларів. У свою чергу Сауль за контрактом зі стрімінговою платформою DAZN отримає 35 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Канело Альварес обурився роботою свого промоутера, який не зміг домовитися про проведення бою Сауля з українцем Сергієм Дерев'янченком.

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Читайте всі новини по темі "Ковальов – Альварес" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
Місце
США Лас-Вегас
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