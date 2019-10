Зал освистав: українець Дерев'янченко зі скандалом програв Головкіну в чемпіонському бою

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) спірно програв казахстанцю Геннадію Головкіну (40-1-1, 35 КО).

Бій за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO) пройшов в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden і завершився рішенням суддів 114:113, 115:112, 115:112.

При цьому незалежний підрахунок віддав перемогу Сергію (114:113), а Головкіна після бою освистав зал. Багато боксерів, які були присутні на арені (зокрема, американці Джаррелл Міллер і Девін Хейні) категорично не погодилися з рішенням суддів.

Крім того, варто відзначити, що на хід бою вплинув нокдаун, в якому опинився українець в першому раунді після брудного удару суперника по потилиці, а рефері ніяк не відреагував на цю дію Головкіна.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Головкін – Дерев'янченко.

Перший раунд почався неприємно для українця. Вже на другій хвилині Сергій отримав правий боковий в потилицю і опинився в нокдауні. Головкін спробував розвинути успіх, проте наш боксер був явно не вражений і спокійно відбив всі атаки.

У 2-й трихвилинці більш активно атакував Дерев'янченко, намагаючись вести бій на ближній дистанції. Геннадій відповідав лівим боовим. Як тільки Сергій рухався - у нього була перевага, але лише зупинявся, як казах діставав своїми бічними.

Перед третім раундом у нашого співвітчизника відкрилися два неприємних розсічення над правим оком від попадання суперника. Дерев'янченко в 4-му раунді викинув багато ударів, але всі вони не склали особливої загрози.

