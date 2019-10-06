Зал освистав: українець Дерев'янченко зі скандалом програв Головкіну в чемпіонському бою

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) спірно програв казахстанцю Геннадію Головкіну (40-1-1, 35 КО).

Бій за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO) пройшов в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden і завершився рішенням суддів 114:113, 115:112, 115:112.

При цьому незалежний підрахунок віддав перемогу Сергію (114:113), а Головкіна після бою освистав зал. Багато боксерів, які були присутні на арені (зокрема, американці Джаррелл Міллер і Девін Хейні) категорично не погодилися з рішенням суддів.

Крім того, варто відзначити, що на хід бою вплинув нокдаун, в якому опинився українець в першому раунді після брудного удару суперника по потилиці, а рефері ніяк не відреагував на цю дію Головкіна.

Головкін - Дерев'янченко DAZN

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Головкін – Дерев'янченко.

Перший раунд почався неприємно для українця. Вже на другій хвилині Сергій отримав правий боковий в потилицю і опинився в нокдауні. Головкін спробував розвинути успіх, проте наш боксер був явно не вражений і спокійно відбив всі атаки.

У 2-й трихвилинці більш активно атакував Дерев'янченко, намагаючись вести бій на ближній дистанції. Геннадій відповідав лівим боовим. Як тільки Сергій рухався - у нього була перевага, але лише зупинявся, як казах діставав своїми бічними.

Перед третім раундом у нашого співвітчизника відкрилися два неприємних розсічення над правим оком від попадання суперника. Дерев'янченко в 4-му раунді викинув багато ударів, але всі вони не склали особливої загрози.

Derevyanchenko has suffered a bad cut over his eye in round 2 from a Golovkin punch #GGGDerevyanchenko #boxing @DAZN_USA pic.twitter.com/DhJnok00X0 - Harry Zahn (@harry_zahn) October 6, 2019

У 5-му раунді Дерев'янченко взяв хороший темп, зайняв центр рингу і серіями "насипав" Головкіну, уникаючи його бічних "пострілів".

Сергій зробив ставку в атаці на джеби, перед гонгом потрапивши опонентові в печінку. Представнику Казахстану вдався неприємний аперкот.

Головкін (білі труси) - Дерев'янченко DAZN

У 6-му раунді обидва боксери пішли в розмін і наш співвітчизник виглядав дуже достойно, не дивлячись на те, що пропустив кілька неприємних бічних. Головкін явно включився в серйозну атакуючу роботу.

7-я трихвилинці пройшла за домінування ГГГ і Сергію стало помітно важче оборонятися, але він максимально намагався позбавляти опонента оперативного простору.

Головкін (білі труси) - Дерев'янченко DAZN

Далеко не всі удари проходили в українця, але було видно, що і це помітно виснажувало боксера з Казахстану. В середині 8-го раунду Сергій зупинився і відразу отримав неприємні бічні. У кінцівці Головкіну прилетіла двійка, серйозно збивши йому дихання.

Головкін - Дерев'янченко DAZN

З самого початку 9-го Дерев'янченко пропустив потужний удар, але залишився не враженим. Знову пішов відкритий бокс. Боксери помітно втомилися, що істотно позначилося на темпі.

Головкін (білі труси) - Дерев'янченко DAZN

Чемпіонські раунди почалися з серії атак боксера з України. Головкін сторопів від такої серії, але сильно вражений не був, і через 2 хвилини вже сам створив українцеві серйозні проблеми.

Останній раунд пройшов більше в клінчах, ніж в ударах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Геннадій Головкін здобув перемогу в першому бою після сенсаційної поразки від Сауля Альвареса в вересні минулого року.

Колишній чемпіон світу в 12-раундовому рейтинговому бою нокаутував непереможного Стіва Роллса (18-1, 10 КО).

Дерев'янченко 14 квітня побив німця еквадорського походження Джека Кулка (25-4, 13 КО).

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