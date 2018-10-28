Дерев'янченко - Джейкобс: весь бій на відео

Українець Сергій Дерев'янченко програв бій за звання чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) в середній вазі. У Нью-Йорку наш співвітчизник поступився американцю Деніелу Джейкобсу роздільним рішенням суддів.

Уже в першому раунді Сергій побував в нокдауні, проте зумів продовжити поєдинок. Українець спробував повернути собі втрачені в дебюті очки, але суперник вміло захищався. Джейкобс відмінно діяв на ногах, йдучи від ударів нашого боксера.

Бій тривав усі 12 раундів, а судді віддали перемогу Джейкобсу - 115:112, 115:112 і 113:114. Вашій увазі повне відео бою Дерев'янченко - Джейкобс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер напівсередньої ваги Денис Лазарєв здобув ефектну перемогу в ПАР, вирубавши суперника у другому раунді.