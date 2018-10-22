Дерев'янченко — Джейкобс: названо фаворита чемпіонського бою українця

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко вважається аутсайдером бою із американцем Деніелом Джейкобсом. Наш співвітчизник 27 жовтня у Нью-Йорку побореться за титул чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF).

Ставки на перемогу Дерев'янченка, в активі якого 12 перемог у 12 поєдинках на професійному рингу, приймаються із коефіцієнтом 2,87. Нічия оцінюється котируванням 21,00. А показники на успіх 31-річного американця (34 перемоги і дві поразки) досягають рівня 1,40.

xsport.ua

Зазначимо, що пояс IBF у середній вазі виявився вакантним після того, як казах Геннадій Головкін відмовився проводити його обов'язковий захист у поєдинку проти Дерев'янченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського боксера Андрія Великовського "позбавили" чемпіонського пояса через необ'єктивне суддівство.