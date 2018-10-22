Дерев'янченко — Джейкобс: де дивитися чемпіонський бій

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко у суботу, 27 жовтня, посперечається за вакантний чемпіонський пояс за версією Міжнародної федерації боксу (IBF). Суперником нашого співвітчизника стане 31-річний американець Деніел Джейкобс.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Дерев'янченко — Джейкобс. Початок вечора боксу у Нью-Йорку — о 4:00 ранку за київським часом у неділю, 28 жовтня.

Побачити перший у кар'єрі Дерев'янченка чемпіонський бій можна буде в ефірі телеканалу "Інтер". Тут трансляція выдбудеться у межах передачі "Великий бокс", де аналітики та експерти проаналізують те, що відбувається у рингу.

Зазначимо, що в активі Дерев'янченка 12 перемог (10 нокаутом) у 12 боях на професійному рингу. Його суперник провів 36 поєдинків, з яких виграв 34, а у ще двох зазнав поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергія Дерев'янченка назвали аутсайдером бою з Деніелом Джейкобсом.