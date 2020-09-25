Дерев'янченко – Чарло: Усик зробив прогноз на чемпіонський бій українця

Олександр Усик поділився своєю думкою про те, як завершиться чемпіонський поєдинок українського середньоваговика Сергія Дерев'янченка (13-2, 10 КО) проти володаря поясу WBC Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

В інтерв'ю виданню BadLeftHook Олександр розповів, що невдалий досвід у боях за титул проти Деніела Джейкобса та Геннадія Головкіна допоможе Сергію здолати непереможного американця.

"Сергій Дерев'янченко – наш хлопець. Він дуже довго чекав подібного шансу завоювати чемпіонський титул. Досвід, отриманий ним у поєдинках проти Деніела Джейкобса та Геннадія Головкіна, допоможе йому підготуватися до протистояння з Джермаллом Чарло. Сергій переможе одноголосним рішенням суддів", – заявив Усик.

Нагадаємо, що Дерев'янченко програв два бої за титул чемпіона світу. У 2018 році він поступився Джейкобсу в поєдинку за пояс IBF, а в 2019-му зазнав скандальної поразки від Головкіна в протистоянні за титули IBF та IBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита бою українця проти Чарло. Також стало відомо, де можна буде подивитися пряму трансляцію поєдинку.