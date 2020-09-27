Дерев'янченко – Чарло: опубліковано повний бій на відео

Максим Іншаков Бокс 11:37, 27.09.2020 Оновлено: 12:55, 27.09.2020

Українець Сергій Дерев'янченко (13-3, 10 КО) одноголосним рішенням суддів програв американцеві Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО) і не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі.

Поєдинок на Mohegan Sun Arena в Анкасвілле (штат Коннектикут) проходив під диктовку місцевого боксера, який здобув заслужену перемогу.

Починаючи з середини бою Дерев'янченко боксував з великою гематомою під оком, яка закривала огляд і заважала працювати на дистанції.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис зустрічі.

Відзначимо, що "Інтер" обдурив уболівальників, показавши бій з затримкою в 15 хвилин. Подібна ситуація була два роки тому, коли зустріч Дерев'янченко – Джейкобс показали на "Інтері" вже після його завершення.

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