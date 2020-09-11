Дерев'янченко – Чарло: названо фаворита чемпіонського бою українця

Український представник середньої ваги Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) 26 вересня проведе бій з американським чемпіоном Джармеллом Чарло (30-0, 22 КО).

На кону поєдинку, який пройде на Mohegan Sun Arena в Анкасвілле (штат Коннектікут), буде стояти титул найкращого в дивізіоні за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Букмекери вважають фаворитом бою американського боксера. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,61. Нічия оцінюється котируванням 19,00. А показники на успіх Сергія досягають рівня 2,25.

Відзначимо, що це буде вже третя спроба українця завоювати чемпіонський пояс. У 2018 році він роздільним рішенням суддів програв Деніелу Джейкобсу, а у 2019-му – Геннадію Головкіну. Причому бій у GGG, на думку багатьох, українець виграв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Віктор Постол програв Хосе Раміресу і не зміг завоювати пояс чемпіона у першій напівсередній вазі.

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