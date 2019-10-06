Дерев'янченка і Головкіна госпіталізували після бою

Українського боксера Сергія Дерев'янченко (13-2, 10 КО) і його суперника з Казахстану Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) госпіталізували, повідомив у себе в Twitter Майк Коппінгер.

Сергія Дерев'янченко

За інформацією журналіста, саме з цієї причини була скасована пресконференція після бою. У 2-му раунді Дерев'янченко отримав серйозне розсічення над оком.

Both GGG and Derevyanchenko are headed to a local hospital , so neither will be at press conference #GGGDerevyanchenko - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченка в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно скільки раундів виграв українець.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!