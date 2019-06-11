Дебют у хевівейті: Гассієв повертається в ринг після побиття Усиком — названий суперник

Російський боксер Мурат Гассієв 27 липня проведе свій дебютний бій у суперважкій ваговій категорії.

В американському Арлінгтоні дагестанський боєць битиметься з американцем польського походження Джої Давейко, який, за чутками, відправив у нокаут британця Ентоні Джошуа під час його підготовки до бою з Енді Руїсом, повідомляє Boxing Scene.

Мурат Гассієв WBSS

Для Гассієва дебютний бій у хевівейті стане першим за останній рік після того, як росіянин розгромно програв Олександру Усику у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу. "Я лише хочу битися. Мені потрібні великі бої. Мені 25 років, і у мене є ще час, але я хочу брати участь у великих боях", – прокоментував ситуацію Гассієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн заявив про те, що українець Олександр Усик свій дебютний поєдинок у суперважкій ваговій категорії проведе у вересні.

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