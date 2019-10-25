Дебют Олександра плетінки: титульний бій за пояс чемпіона світу WWFC 16

2 листопада на ММА турнірі WWFC 16 від міжнародного TOP промоушена - WWFC, який пройдеу спортивному комплексі "Локомотив" в Харкові, визначиться новий чемпіон світу за версією WWFC у вазі до 61 кг. Вакантний титул в очному поєдинку розіграють українець Олександр Плетенко і представник Бразилії ВілсонЖуніор.

Продовжуючи розвиватися, ліга WWFC незмінно поповнюється новими бійцями. Причому не тільки талантами початківців, а й майстрами, імена яких добре знайомі любителям ММА.

Так, на попередньому турнірі WWFC 15, який відбувся 21 вересня в Києві, під егідою ліги успішно дебютував багаторазовий призер чемпіонатів світу з бойового самбо і ММА в складі збірної України ЕльнурВелієв. А вже на WWFC 16 в Харкові відбудеться ще один знаковий дебют - перший бій в WWFC проведе Олександр Плетенко.

25-річний харків'янин, який розпочинав свій шлях у єдиноборствах з традиційного самбо, яке згодом трансформувалося в бойове самбо, Плетенко стартував у професійних ММА з вересня 2012 року і завдяки затяжній серії перемог у травні 2015 дебютував у великому промоушеніACB, де згодом провів три поєдинки.

Головну ж перемогу в кар'єрі на даний момент Олександр здобув у червні минулого року, коли в рамках M-1 Challenge виграв за очками одноголосним рішенням суддів у досвідченого канадця Кріса Келадеса, за плечима у якого був один виступ в Bellator і чотири поєдинки в UFC.

На майбутньому турнірі в Харкові суперником Плетенко в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу стане ВілсонЖуніор.

23-річний представник знаменитої бразильської школи ММА, Жуніор за 4,5 роки у професійних поєдинках виступав в основному на батьківщині, але відзначився кількома боями і в далекому закордонні - зокрема, у Фінляндії та Казахстані.

Вілсон не знав поразок у п'яти останніх боях, а в цілому провів 15 поєдинків, 11 з яких завершив на свою користь (6 нокаутами, 2 прийомами, 3 за очками), 3 програв (1 прийомом, 2 за очками) і 1 звів внічию.

На рахунку Плетенко 14 перемог (2 нокаутом, 5 прийомами, 7 за очками) і 5 поразок (1 нокаутом, 2 прийомами, 2 за очками).

Харків, СК Локомотив, 2 листопада.

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