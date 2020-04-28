"Де і з чим можеш": Віталій Кличко записав мотиваційне відео

Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко закликав проводити час із користю і не забувати про тренування під час карантину.

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"Тренуйся, де можеш (і з чим можеш)", – підписав Кличко-старший ролик у своєму профілі TikTok.

Віталій Кличко

Нагадаємо, що за останню добу в Києві виявили коронавірус COVID-19 у 78 осіб, серед них 36 жінок у віці від 23 до 74 років, стільки ж чоловіків у віці від 23 до 80 років, а також три дівчинки від 11 до 16 років і троє хлопчиків від семи місяців до 17 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Кличко розповів про нюанси плану щодо поступового ослаблення карантинних заходів у Києві, який буде введений в разі скорочення кількості випадків зараження коронавірусом у місті.

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