Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Де дивитися бій Усик — Спонг: розклад трансляцій

14т Читати матеріал російською

Непереможний ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) у ніч на 13 жовтня проведе свій дебютний бій як суперваговик.

Де дивитися бій Усик — Спонг: розклад трансляцій

Суперником 32-річного кримчанина стане боєць із Нідерландів Тайрон Спонг. Шоу відбудеться на Wintrust Arena в Чикаго. OBOZREVATEL забезпечить онлайн-трансляцію бою.

Поєдинок Олександр Усик — Тайрон Спонг в Україні в прямому ефірі програми "Великий бокс" покаже телеканал "Інтер". Орієнтовний час початку — 13 жовтня, у неділю, о 04:30 ранку за київським часом.

НОВОСТИ
Бій Усик — Спонг: букмекери різко змінили котирування

Усик мав дебютувати як суперваговик 25 травня у битві з Карлосом Такамом, але її було скасовано через травму українця, яку той отримав менш ніж за три тижні до події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня стримінгова платформа DAZN, яка є офіційним транслятором поєдинку, представила яскраве промовідео боксерської зустрічі.

Нагадаємо, що свій останній бій Олександр провів 10 листопада 2018 року в Манчестері. Тоді ще абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі переміг нокаутом британця Тоні Белью.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel