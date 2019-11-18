Де дивитися Уайлдер – Ортіс 2: на якому каналі матч-реванш

Американець Деонтей Уайлдер у суботу, 23 листопада, проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі.

Бронзовий бомбардувальник битиметься в матчі-реванші з 40-річним кубинцем Луїсом Ортісом.

О КОТРІЙ БІЙ УАЙЛДЕР – ОРТІС 2: ЧАС ПОЧАТКУ

Поєдинок пройде в Лас-Вегасі на легендарній арені MGM Grand. Орієнтовний час початку поєдинку – о 06:00 за київським і о 07:00 за московським часом у неділю, 24 листопада.

Уайлдер – Ортіс

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ УАЙЛДЕР – ОРТІС 2

Побачити протистояння можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Матч ТВ", який покаже й кілька боїв андеркарту. Крім того, показати шоу в Лас-Вегасі у своїй ефірній сітці запланували британський мовник Sky Sports і американський FOX.

РЕЗУЛЬТАТ БОЮ УАЙЛДЕР – ОРТІС У 2018 РОЦІ

Нагадаємо, перший бій Уайлдера та Ортіса відбувся у березні минулого року і завершився перемогою американця технічним нокаутом у десятому раунді. При цьому в сьомий трихвилинці Деонтея від поразки врятував лише гонг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж Олександр Усик назвав бій із Деонтеєм Уайлдером найбільш бажаним на сьогодні.

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