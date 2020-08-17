Де дивитися онлайн Повєткін – Уайт: на якому каналі чемпіонський бій

Олександр Чеканов Бокс 18:18, 17.08.2020

Російський супертяж Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО) у суботу, 22 серпня, буде битися з тимчасовим чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Ділліаном Уайтом (27-1, 18КО).

Поєдинок пройде в британському Брентвуді у межах Matchroom Fight Camp у штаб-квартирі промоутерської компанії Matchroom Boxing. Через пандемію коронавіруса бій пройде без глядачів.

Побачити протистояння 40-річного "Російського Витязя" та його 32-річного опонента можна буде в прямій трансляції на російському каналі РЕН ТВ. Вихід боксерів на ринг очікується о 23:45 за київським часом.

Крім того, бій Уайт – Повєткін буде показано британським мовником Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ділліан Уайт пообіцяв перетворити бій з Олександром Повєткіним на максимальне насильство над суперником.

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