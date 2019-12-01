Де дивитися онлайн Повєткін – Гантер: розклад трансляцій

Росіянин Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) битиметься з американцем Майклом Гантером (18-1, 12 КО) в андеркарті поєдинку між Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Зустріч відбудеться в суботу, 7 грудня, в Саудівській Аравії на Diriyah Arena, побудованої в Ер-Ріяді спеціально для цього вечора боксу.

Переможець поєдинку Повєткін – Хантер стане претендентом на чемпіонський титул за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій вазі.

Пряма трансляція запланована на російському Першому каналі. Початок о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 40-річний росіянин, в минулому поєдинку побив брата Тайсона Ф'юрі Г'юї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Повєткін вилетів з топрейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC), поступившись там місце Олександру Усику.

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