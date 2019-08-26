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Де дивитися онлайн Повєткін – Ф'юрі: розклад трансляцій

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Російський супертяж Олександр Повєткін в суботу, 31 серпня, проведе свій 37-й бій на професійному ринзі.

У Лондоні на O2 Arena Російський Витязь битиметься з двоюрідним братом одіозного Тайсона Ф'юрі – Хьюі Ф'юрі. Поєдинок пройде в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Повєткін – Ф'юрі. Орієнтовний початок – о 22:30 за київським часом.

Побачити перший за рік бій Повєткіна можна буде на телеканалі "Інтер", де показ вечора боксу буде супроводжувати традиційна аналітична студія. Крім того, трансляцію зі столиці Великобританії проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Боєць".

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Олександр Повєткін (зліва)

Олександр Повєткін (зліва)

Відзначимо, що свій останній бій росіянин провів 22 вересня минулого року, коли програв технічним нокаутом в сьомому раунді Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали гонорар Василя Ломаченка за поєдинок проти Люка Кемпбелла.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Олександр Повєткін Хьюі Фьюрі
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