Де дивитися онлайн Ломаченко – Лопес: розклад трансляцій бою за звання абсолютного чемпіона світу

Український суперчемпіон Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 жовтня проведе головний бій в кар'єрі.

В американському Лас-Вегасі наш співвітчизник битиметься з американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Лопес. Орієнтовний час початку – 5:00 ранку неділі, 18 жовтня, за київським часом.

Побачити трансляцію з арени MGM Grand українські любителі боксу зможуть завдяки прямій трансляції на сервісі Megogo.

Відзначимо, що Василь Ломаченко володіє поясами Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської ради (WBC), а його опонент – титулом за версією Міжнародної федерації боксу (IBF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василя Ломаченко назвали явним фаворитом бою з Теофімо Лопесом.