Де дивитися онлайн Головкін – Шеремета: розклад трансляцій

Легендарний казахський боксер Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) у п'ятницю, 18 жовтня, проведе черговий поєдинок на професійному ринзі.

GGG на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casinoв Голлівуді поб'ється з поляком Камілом Шереметою (21-0, 5 КО).

На кону поєдинку в середній вазі стоятимуть чемпіонські пояси Головкіна за версіями Міжнародної федерації боксу (IBF) і Міжнародної боксерської організації (IBO). Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалів Qazsport і Qazaqstan. Початок – в 3:30 ночі суботи, 19 грудня, за київським часом (7:30 ранку за часом Нур-Султана).

Також показ бою буде доступний на стрімінговій платформі DAZN.

Відзначимо, що Геннадій Головкін в своєму останньому поєдинку здобув скандальну перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український легковаговик Василь Ломаченко звинуватив в упередженості суддів поєдинку проти Теофімо Лопеса.