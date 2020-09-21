Де дивитися онлайн Дерев'янченко – Чарлі: розклад трансляцій чемпіонського бою

Олександр Чеканов Бокс 23:24, 21.09.2020 Оновлено: 23:39, 21.09.2020

Український представник середньої ваги Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) 26 вересня проведе бій з американцем Джармеллом Чарлі (30-0, 22 КО).

На кону стоятиме чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), який належить боксеру зі США. Поєдинок пройде в Анкасвіллі (штат Коннектикут) на арені казино Mohegan Sun.

Підтримати нашого співвітчизника можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Інтер". Орієнтовний початок – о 05:00 ранку в неділю, 27 вересня, за київським часом.

Відзначимо, що букмекери назвали Дерев'янченка аутсайдером поєдинку проти Чарлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний український боксер Віктор Вихрист виграв бій брутальним нокаутом на турнірі, який пройшов у Дніпрі.

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