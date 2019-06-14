Де дивитися онлайн Далакян — Таворнхам: розклад трансляцій чемпіонського бою

Український чемпіон найлегшої вагової категорії Артем Далакян у суботу, 15 червня, проведе захист титулу найсильнішої за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Наш боксер вийде на ринг проти представника Таїланду Саравута Таворнхама, який провів 21 бій у професійній кар'єрі. У його активі 20 перемог, 15 із яких здобуті нокаутом. Орієнтовний час початку бою – 22:00.

Новини Непереможний український боксер виграв важливий бій в Іспанії

Артем Далакян (праворуч) Union Boxing Promotion

Побачити пряму трансляцію поєдинку можна буде в ефірі телеканалу XSPORT. Український мовник покаже вечір боксу в Києві в повному обсязі, починаючи з 18:00.

Зазначимо, що Далакян виграв усі свої 18 боїв на профі-рингу. 13 поєдинків українець завершив достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Олександр Усик категорично відмовився від поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна, пояснивши це політичними причинами.

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