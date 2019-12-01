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1 грудня • оновлено в 22:11
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Де дивитися онлайн бій-реванш Джошуа – Руїс: розклад трансляції в Україні

Де дивитися онлайн бій-реванш Джошуа – Руїс: розклад трансляції в Україні
Поєдинок запланований на 7 грудня
4.3т Читати матеріал російською

Мексиканський чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) в суботу, 7 грудня, в Саудівській Аравії, проведе бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Головний поєдинок року пройде на Diriyah Arena, яка була побудована в Ер-Ріяді спеціально під цю битву.

В Україні бій можна буде подивитися на телеканалі "Інтер". Початок прямої трансляції о 21:30 за київським часом.

Новини
Джошуа – Руїс 2: прогноз на чемпіонський матч-реванш

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня Ентоні Джошуа сенсаційно програв всі свої титули Енді Руїсу. Мексиканець здобув перемогу 1 червня технічним нокаутом в сьомому раунді.

Нагадаємо, що головним боєм андеркарту стане протистояння Олександра Повєткіна (35-2, 24 КО) і Майкла Хантера (18-1, 12 КО).

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Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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