Де дивитися онлайн бій-реванш Джошуа – Руїс: розклад трансляції в Україні

Мексиканський чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) в суботу, 7 грудня, в Саудівській Аравії, проведе бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Головний поєдинок року пройде на Diriyah Arena, яка була побудована в Ер-Ріяді спеціально під цю битву.

В Україні бій можна буде подивитися на телеканалі "Інтер". Початок прямої трансляції о 21:30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня Ентоні Джошуа сенсаційно програв всі свої титули Енді Руїсу. Мексиканець здобув перемогу 1 червня технічним нокаутом в сьомому раунді.

Нагадаємо, що головним боєм андеркарту стане протистояння Олександра Повєткіна (35-2, 24 КО) і Майкла Хантера (18-1, 12 КО).

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!