Де дивитися онлайн бій Постол – Рамірес: розклад трансляцій

Український середньоваговик Віктор Постол (31-2, 12 КО) в суботу, 29 серпня, проведе поєдинок проти американського чемпіона Хосе Раміреса (25-0, 17 КО).

На кону бою, який прийме арена MGM Grand у Лас-Вегасі, стоятимуть два пояси за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) та Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Побачити в Україні вечір боксу можна буде завдяки прямій трансляції на сервісі Megogo. Орієнтовний початок – о 5:00 за київським часом у неділю, 30 серпня.

Крім того, поєдинок буде Постол – Рамірес буде показано американським каналом ESPN.

Відзначимо, що Віктор вважається аутсайдером протистояння, а ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 5,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Олександр Повєткін висловився про можливе проведення бою з українцем Олександром Усиком.