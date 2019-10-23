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23 жовтня • оновлено в 16:22
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Де дивитися онлайн бій Канело – Ковальов: на якому каналі пряма трансляція чемпіонського бою

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Знаменитий російський чемпіон напівважкої ваги Сергій Ковальов 2 листопада битиметься з одним із лідерів рейтингу P4P (незалежно від вагової категорії. – Ред.) Саулем Канело Альваресом.

Мексиканець вирішив піднятися відразу на два дивізіони і спробувати позбавити суперника титулу Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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Поєдинок відбудеться на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі. Час виходу бійців – 5:50 ранку за київським часом і 6:50 за московським неділі, 3 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов.

Сергій Ковальов та Сауль Альварес

Сергій Ковальов та Сауль Альварес

DAZN

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ КАНЕЛО – КОВАЛЬОВ

У Росії побачити пряму трансляцію поєдинку можна буде в прямому ефірі федерального Першого каналу.

Крім того, показ бою в своїй сітці запланував британський мовник Sky Sports і стрімінгова платформа DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Ковальов у своєму останньому поєдинку ледь не зазнав поразки від американця Ентоні Ярда.

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Читайте всі новини по темі "Ковальов – Альварес" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ковальов – Альварес
Особи
Сауль Альварес боксер Сергій Ковальов
Місце
США Лас-Вегас
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Почему украинские каналы не будут вести прямую трансляцию? Все ж олигархам принадлежат
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