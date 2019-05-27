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Де дивитися онлайн бій Джошуа – Руїс: розклад трансляцій

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Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа в суботу, 1 червня, проведе свій дебютний поєдинок на американському рингу.

Власник поясів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) проведе захист титулів у поєдинку проти представника Мексики Енді Руїса-молодшого.

Бій пройде на легендарній арені Madison Square Garden. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс. Орієнтовний початок – в 5:00 ранку неділі, 2 червня, за київським часом.

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Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

Жоден з українських телеканалів не зацікавив в придбанні прав на показ шоу. Побачити бій можна буде в прямому ефірі російських мовників "Матч ТВ" і "Матч! Боєць".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита бою Джошуа – Руїс. Планується, що в разі перемоги британець вийде на поєдинок проти американця Деонтея Уайлдера за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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Особа
Ентоні Джошуа
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