Де дивитися онлайн бій Джошуа – Руїс: на якому каналі реванш

Британський суперваговик Ентоні Джошуа проведе один із найбільш очікуваних боїв року.

В арабському Ер-Ріяді AJ битиметься в матчі-реванші з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим.

Джошуа – Руїс

КОЛИ БІЙ ДЖОШУА – РУЇС 2: ДАТА РЕВАНШУ

Поєдинок відбудеться на 15 тисячному стадіоні, який спеціально було зведено до поєдинку, в суботу, 7 грудня.

О КОТРІЙ ГОДИНІ БІЙ ДЖОШУА – РУЇС 2: ЧАС РЕВАНШУ

Вихід боксерів на ринг очікується о 23:50 за київським часом (00:50 8 грудня за московським часом).

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ДЖОШУА – РУЇС 2: НА ЯКОМУ КАНАЛІ

За прямою трансляцією поєдинку можна стежити на російському Першому каналі, який також висвітлить головний поєдинок андеркарту між Олександром Повєткіним і Майклом Гантером.

Крім того, у прямому ефірі реванш покажуть британський мовник Sky Sports і стримінгова платформа DAZN.

Зазначимо, що на кону поєдинку стоятимуть чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Міжнародної боксерської федерації (IBF) у надважкій вазі.

У першому поєдинку 1 червня Енді Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа у 7-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ озвучили космічні гонорари Ентоні Джошуа та Енді Руїса за бій-реванш.

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