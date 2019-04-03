Де дивитися Ломаченко - Кролла: розклад трансляцій чемпіонського бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) проведе свій бій проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) .

Ломаченко - Кролла

Британські глядачі зможуть побачити бій на Sky Sport / NowTV, американцям поєдинок покажуть на ESPN+.

Битву Ломаченко - Кролла в Україні в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Інтер". Орієнтовний початок бою - в суботу, 13 квітня, о 06:00 за київським часом.

OBOZREVATEL буде вести онлайн трансляцію бою Ломаченко - Кролла.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!