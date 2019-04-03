Де дивитися Ломаченко - Кролла: розклад трансляцій чемпіонського бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) проведе свій бій проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) .
Ломаченко - Кролла
Британські глядачі зможуть побачити бій на Sky Sport / NowTV, американцям поєдинок покажуть на ESPN+.
Битву Ломаченко - Кролла в Україні в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Інтер". Орієнтовний початок бою - в суботу, 13 квітня, о 06:00 за київським часом.
OBOZREVATEL буде вести онлайн трансляцію бою Ломаченко - Кролла.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні 2018-го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагою, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.
У ніч із 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.
Ломаченко розраховував об'єднати пояси в бою проти Річарда Коммi, який завоював чемпіонський пояс у легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши росіянина Ісу Чанієва.
Ганець отримав травму і бій зірвався.
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