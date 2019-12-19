Де дивитися Лебедєв - Мчуну: розклад трансляцій чемпіонського бою

Відомий російський боксер-важковаговик Денис Лебедєв в суботу, 21 грудня, поб'ється з південноафриканцем Табісо Мчуну за титул WBC Silver.

Поєдинок відбудеться в Красноярську на Арені Федерації боксу Красноярського краю.

Початок боксерського вечора заплановано на 17:00 за київським часом (18:00 мск). Лебедєв і Мчуну вийдуть на ринг не раніше 18:00 (19:00 мск). Пряму трансляцію поєдинку проведе російські канали "Матч ТВ" і "Матч-Боєць".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Лебедєв, відомий фанатичною підтримкою президента Росії Путіна, в липні цього пішов зі спорту.

Свого часу він був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у ваговій категорії до 90,71 кілограма. Однак в лютому 2018 року він був позбавлений чемпіонського пояса через пасивність і переведений в статус "чемпіона у відпустці".

Останній раз Лебедєв бився в листопаді 2018 року, здобувши перемогу над американцем Майком Вілсоном, після чого вимагав боксерського поєдинку з українцем Олександром Усиком, але бій не міг відбутися, оскільки Усик вирішив змінити вагову категорію.

Табісо Мчуну – південноафриканський боксер – колишній претендент на звання чемпіона світу за версією WBO в 2016 році, і вважається одним з кращих боксерів ПАР. У його скарбничці 25 боїв, з яких 20 перемог (12 нокаутом) і 5 поразок.

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