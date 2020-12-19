Де дивитися Канело – Сміт: розклад трансляцій бою за два чемпіонські титули

Мексиканський боксер Сауль Канело Альварес (53-1-2, 36 КО) в неділю, 20 жовтня, битиметься проти британця Каллума Сміта (27-0, 19 КО).

Вечір боксу пройде на "Аламодомi" – критому багатоцільовому стадіоні на 64 000 місць в Сан-Антоніо, штат Техас і почнеться о 03:00 за київським часом. Вихід Канело і Сміта очікується ближче до 5 ранку.

На кону буде стояти титул чемпіона світу в суперсередній вазі за версією WBA Super, що належить Сміту, а також вакантний титул WBC і пояс журналу The Ring.

Шанувальники боксу зможуть подивитися відеотрансляцію на стрімінгових платформах Sky Sports і DAZN. Вартість перегляду на DAZN складе 1,99 фунта стерлінгів на місяць.

У легендарного мексиканця на рахунку 53 перемоги в 56 боях в п'яти вагових категоріях. Водночас Альварес зазнав лише однієї поразки – від Флойда Мейвезера-молодшого. Ще два поєдинки Сауль звів внічию.

Канело не виходив в ринг з листопада 2019 року, коли він переміг Сергія Ковальова і завоював титул WBO в напівважкій вазі. Також на слуху його гучні бої проти Геннадія Головкіна і британців Аміра Хана, Ліама Сміта і Роккі Філдінга.